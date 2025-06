GAM ernennt Mirko Ranno zum Vertriebschef für Deutschland und Österreich

Der 43-Jährige trat im Januar 2025 in das Unternehmen ein und verfügt über mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung, unter anderem bei der Deutschen Bank und Punica Invest.

In seiner neuen Funktion berichtet er an Rossen Djounov, den globalen Leiter der Kundenlösungen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. GAM will mit Rannos Ernennung die Position im deutschsprachigen Markt ausbauen und zusätzliche Kundenbetreuer einstellen.

