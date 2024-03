GAM ernennt Keisuke Kubo zum Head of Distribution Japan

In dieser Funktion ist er für die Betreuung von Grosshandels- und institutionellen Kunden in Japan verantwortlich, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Kubo tritt sein Amt zum 01. März 2024 an. Er bringe mehr als 30 Jahre Erfahrungen im Bereich Investment und Vertrieb mit, heisste e. Vor seinem Engagement bei GAM arbeitete er etwa bei Goldman Sachs Asset Management, State Street oder der Mizuho Financial Group.

