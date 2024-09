GAM ernennt Jesco Schwarz zum Leiter Distribution in Deutschland und Österreich

Zürich (awp) - GAM hat einen neuen Leiter für den Vertrieb in Deutschland und Österreich. Jesco Schwarz stösst per sofort zum Zürcher Asset Manager am Standort in Frankfurt.

Schwarz werde an Rossen Djounov, Global Head Client Solutions, berichten, heisst es in einer Mitteilung von GAM vom Montag. In dieser Funktion werde er sich auf die Ausweitung von institutionellen und Grosshandel-Kunden konzentrieren. Schwarz arbeitete zuvor bei Columbia Threadneedle Investments als Head of Regional Banks Germany.

Das Büro in Frankfurt sei seit der Eröffnung vor 35 Jahren stetig gewachsen, hiess es weiter. Darüber hinaus baut GAM seine globalen Vertriebskapazitäten den Angaben zufolge weiter aus. Weitere Neueinstellungen folgten in den nächsten Wochen.

ls/ra