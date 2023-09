GAM-Aktie zieht kräftig an: Newgame stellt 100 Millionen zur Verfügung - GAM-Wandelanleihe kommt nicht

Zudem schlägt die Gruppe um den französischen Salt-Besitzer Xavier Niel nun Elmar Zumbühl als neuen GAM -Chef vor.

Der zuvor von Newgame vorgeschlagene CEO-Kandidat Randel Freeman hat sich der Mitteilung zufolge aufgrund "unvorhergesehener familiärer Umstände" zurückgezogen. Mit Zumbühl schlägt die Investorengruppe nun ein "GAM-Urgestein" vor. Er ist seit 2010 beim Vermögensverwalter tätig und als Chief Risk Officer Teil der Geschäftsleitung. Davor war er während zehn Jahren bei der Bank Julius Bär in verschiedenen leitenden Funktionen tätig.

Geschäftsbetrieb gewährleisten

Zudem will die Investoren-Gruppe dem Unternehmen die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um den Geschäftsbetrieb sowie die Stabilität für Kunden, Mitarbeitende und andere Interessengruppen zu gewährleisten, wie es heisst. Dies hatte sie bereits nach der gescheiterten Übernahme von GAM durch die britische Liontrust angekündigt.

Um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken, habe die Gruppe bereits 20 Millionen Franken bereitgestellt, betonte sie.

Mittel- bis langfristig soll der Betrag auf bis zu 100 Millionen erhöht werden. Die zusätzliche Unterstützung steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die von Newgame vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder an der Generalversammlung vom (morgigen) Mittwoch gewählt werden. Sie sei aber nicht abhängig vom Ergebnis anderer Vorschläge der Generalversammlung.

Wie bereits bekannt schlägt Newgame Antoine Spillman als neuen VR-Präsident vor. Er würde den amtierenden VRP David Jacob ersetzen.

Newgame will Anteil erhöhen

Gleichzeitig möchte Newgame der Mitteilung zufolge bis zu 30 Prozent an GAM erwerben. Entsprechend hat die Aktionärsgruppe Anträge bei den Aufsichtsbehörden in der Schweiz, im Vereinigten Königreich, in Luxemburg, Irland und Italien zum Halten von 20 bis 30 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von GAM gestellt.

Die Finanzmarktaufsicht Finma habe nun bereits grünes Licht gegeben, so Newgame. Derzeit besitzt die Investoren-Gruppe um Xavier Niel 9,6 Prozent an GAM.

GAM kann nach "Nein" der Aktionäre keine Wandelanleihe ausgeben

Der kriselnde Asset-Manager GAM hat an der jüngsten Generalversammlung nur einen Teilerfolg erzielt. Weil die Aktionäre zwei Traktanden abgelehnt haben, kann eine Wandelanleihe nicht wie geplant ausgegeben werden.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom (heutigen) Mittwoch lehnten die Aktionäre die Anträge betreffend der Schaffung von bedingtem Kapital und der Erhöhung des Kapitalbandes ab, teilte GAM gleichentags mit. Ein "Ja" gab es bei den Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss.

Das hat Konsequenzen für GAM: Eine Wandelanleihe - geplant war gemäss früheren Angaben eine Emission in Höhe von rund 25 Millionen - kann nicht ausgegeben werden. Die Mittel sollten dazu verwendet werden, eine kurzfristige Finanzierung über 20 Millionen Franken abzulösen.

Die Aktionärsgruppe Newgame, die nun den Takt bei GAM angibt, hatte die Mittel Ende August gesprochen, nachdem der ursprünglich geplante Verkauf an die britische Liontrust gescheitert war. Das Geld wurde gesprochen, um den Geschäftsbetrieb bei GAM aufrechterhalten.

Die Wandelanleihe könne somit "nicht sofort" ausgeben werden, sagte eine GAM-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der neu gewählte Verwaltungsrat werde im Anschluss an die GV die nächsten Kapitalschritte in Angriff genommen - möglich sei etwa auch die Einberufung der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung.

"Es besteht keine Instabilität bei GAM", betonte die Sprecherin. Diese verwies auf die jüngste Zusicherung der Aktionärsgruppe Newgame um den französischen Salt-Besitzer Xavier Niel, GAM eine Finanzierung von bis zu 100 Millionen Franken zur Verfügung stellen

An der SIX steigen GAM-Aktien am Mittwoch zeitweise um 8,04 Prozent auf 0,45 Franken.

jl/tp

Zürich (awp)