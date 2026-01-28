Honda Motor Aktie 762060 / JP3854600008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kaufpreis im Blick
|
28.01.2026 08:36:00
GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Der Vermögenverwalter GAM verschärft seinen Widerstand gegen den Verkauf einer Honda-Sparte an den indischen Automobilzulieferer Samvardhana Motherson International.
"Wir prüfen derzeit rechtliche Möglichkeiten, um diese Transaktion zu stoppen und einen höheren Preis zu erzielen", schreibt darin GAM-CEO Albert Saporta. Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet.
Im Rahmen des Honda-Deals verkauft der Automobilhersteller eine 50,65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Yutaka Giken für 1470 japanische Yen pro Aktie, während Motherson den Minderheitsaktionären 3024 Yen pro Aktie für die verbleibenden Minderheitsanteile anbietet. Die Yukata-Aktie notiert zur Berichtszeit bei rund 3300 Yen.
Die einzige plausible Erklärung sei, dass den Minderheitsaktionären nicht die ganze Wahrheit gesagt werde, heisst es in dem Brief an Honda weiter. Die Transaktion werde mehrere unbeantwortete Fragen auf, die ernsthafte Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten aufkommen liessen.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Honda-Aktie: Honda kappt Ausblick - Nexperia-Chipmangel im Blick (AWP)
|
06.11.25
|Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Honda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Honda Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)