Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9181 0.1%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’280 1.9%  Bitcoin 68’189 0.2%  Dollar 0.7656 0.5%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Gold setzt Rekordlauf fort - Vertrauenskrise des Dollar als Kurstreiber
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Franken bleibt "sicherer Hafen" - Was die heimische Währung stützt
NVIDIA-Aktie im Fokus: Caterpillar bringt KI auf die Baustelle
Suche...
Plus500 Depot

Honda Motor Aktie 762060 / JP3854600008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kaufpreis im Blick 28.01.2026 08:36:00

GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte

GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte

Der Vermögenverwalter GAM verschärft seinen Widerstand gegen den Verkauf einer Honda-Sparte an den indischen Automobilzulieferer Samvardhana Motherson International.

Honda Motor
8.30 EUR -0.98%
Kaufen Verkaufen
Der Kaufpreis sei "unverständlich niedrig", heisst es in einem offenen Brief an Honda, welcher der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.

"Wir prüfen derzeit rechtliche Möglichkeiten, um diese Transaktion zu stoppen und einen höheren Preis zu erzielen", schreibt darin GAM-CEO Albert Saporta. Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet.

Im Rahmen des Honda-Deals verkauft der Automobilhersteller eine 50,65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Yutaka Giken für 1470 japanische Yen pro Aktie, während Motherson den Minderheitsaktionären 3024 Yen pro Aktie für die verbleibenden Minderheitsanteile anbietet. Die Yukata-Aktie notiert zur Berichtszeit bei rund 3300 Yen.

Die einzige plausible Erklärung sei, dass den Minderheitsaktionären nicht die ganze Wahrheit gesagt werde, heisst es in dem Brief an Honda weiter. Die Transaktion werde mehrere unbeantwortete Fragen auf, die ernsthafte Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten aufkommen liessen.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Honda-Aktie: Honda kappt Ausblick - Nexperia-Chipmangel im Blick

Bildquelle: GAM

Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten