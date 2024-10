GAM-Aktie tiefrot: GAM nennt Details zu Kapitalerhöhung

Der Ausgabepreis für die neuen Aktien liegt bei 0,11 Franken, womit sich ein erwarteter Nettoerlös von 98,2 Millionen Franken ergibt.

GAM wird laut Mitteilung vom Montag im Rahmen des Angebots knapp 904,5 Millionen neue und vollständig liberierte Namenaktien zum Nennwert von je 0,05 Franken ausgeben. Für die Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission hat sich bekanntlich Rock Investment, eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär NJJ Holding SAS, zur Zeichnung des gesamten Angebots verpflichtet.

Im Rahmen des Angebots wird den berechtigten Aktionären für jede nach Börsenschluss am 29. Oktober 2024 gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt (die "Rechte"). Acht Rechte berechtigen zum Erwerb von 45 neuen Aktien gegen Zahlung des Ausgabepreises. Die bestehenden Aktien werden ab dem 30. Oktober 2024 ohne Bezugsrechte gehandelt.

Die Bezugsfrist läuft vom 30. Oktober bis am 13. November 2024. Die Rechte werden weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder gehandelt. Rechte, die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die neuen Aktien, für welche die Rechte nicht ausgeübt wurden, werden wie erwähnt von Rock gezeichnet und gekauft.

Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Aktien ist für den 15. November 2024 geplant.

GAM will den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie zur Rückzahlung von Schulden verwenden und den verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. So solle eine langfristige finanzielle Stabilität gewährleistet werden, heisst es.

An der SIX sackt die GAM-Aktie am Montag zeitweise um 13,73 Prozent auf 0,19 Franken ab.

cf/uh

Zürich (awp)