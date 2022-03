GAM-Aktie steigt an: David Dowsett zum Global Head of Investments ernannt

So habe GAM wichtige Kunden zurückgewinnen können, die nun wieder mit GAM investierten, sagte Sanderson in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (FuW).

Als er vor zweieinhalb Jahren zu GAM gekommen sei, sei ihm klar gewesen, dass es für einen Asset Manager sehr viel Zeit brauche, einen beschädigten Ruf zu reparieren, sagte der GAM-CEO. Er erinnerte auch an die im vergangenen Dezember erzielte Einigung mit den britischen Aufsichtsbehörden wegen der Affäre um den 2018 entlassenen Fondsmanager Tim Haywood. "Damit sind unsere regulatorischen Schwierigkeiten nun gelöst."

Nachdem GAM im vergangenen Jahr Kosten eingespart hatte, werde man auch im laufenden Jahr die Kostendisziplin beibehalten, fokussieren aber definitiv stärker auf Wachstum, so der CEO. "Dazu haben wir unter anderem in eine neue einheitliche Investmentplattform investiert, welche uns ermöglicht, skalierbar zu wachsen."

Das Unternehmen habe nicht zuletzt die Fixkosten substanziell reduziert. "Das waren harte Entscheidungen, aber nötig, um unsere Kostenbasis zu verringern." Bei den Vergütungen für die Mitarbeitenden bewege man sich aber im marktüblichen Bereich. "Dass jemand der Vergütung wegen einen Job bei GAM nicht angenommen hätte, habe ich noch nicht erlebt."

Mit ihren Eignern habe die GAM-Führung einen guten und offenen Dialog, sagte Sanderson auf die Frage nach Unstimmigkeiten im Aktionariat. "Wir führen ständig einen konstruktiven Dialog mit allen Aktionären, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern und ihre Unterstützung für unsere Strategie zu stärken." Schlussendlich wollten ja alle das Gleiche: GAM solle wachsen und Aktionärswert schaffen. Der Aktienkurs, der zuletzt zeitweise unter die Marke von 1 Fr. gerutscht war, schmerze aber natürlich, räumte der CEO ein.

Das Unternehmen hat David Dowsett zum Global Head of Investments ernannt, er soll am 4. April 2022 zum Unternehmen stossen und die Leitung aller Investmentteams übernehmen.

Dowsett wird direkt an CEO Peter Sanderson rapportieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er verfügt den Angaben zufolge über fast 30 Jahre Erfahrung im Investment Management und war zuletzt 18 Jahre lang bei BlueBay Asset Management tätig.

Gleichzeitig wird Juan Landazabal, der derzeitig Global Head of Trading, zum Head of Investment Platform befördert. Er wiederum wird an Dowsett berichten.

An der Schweizer Börse geht es für die GAM-Aktie zeitweise um 3,85 Prozent nach oben auf 1,08 Schweizer Franken.

Zürich (awp)