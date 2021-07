GAM-Aktie schwächer: GAM erwartet weniger Verlust im ersten Halbjahr - Personelle Anpassungen

Laut ersten Berechnungen werde dieser bei etwa 3 Millionen Franken liegen, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei 390,1 Millionen gelegen hatte, teilte die Gruppe am Donnerstag mit.

Auf operativer Ebene dürfte sich für das erste Semester ein Gewinn vor Steuern von ungefähr 1 Million Franken ergeben, verglichen mit einem operativen Verlust vor Steuern von 2 Millionen für das erste Halbjahr 2020.

Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr 2020 hatte eine Wertminderungen die Ergebnisse belastet. Hauptsächlich verursacht wurde Verlust durch eine Wertminderung des Goodwill von 373,7 Millionen Franken, der laut den Angaben primär durch die Übernahme von GAM durch Julius Bär im Jahr 2005 und durch UBS im Jahr 1999 gebildet worden war.

Das ausführliche Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 wird GAM am 4. August bekannt gegeben.

GAM ernennt Global Head of Wealth Management sowie CEO für Luxemburg

GAM hat Martin Jufer zum neuen Global Head of Wealth Management ernannt. Zudem wird Sean O'Driscoll künftig als CEO in Luxemburg für die Fonds-Management-Company und den Bereich Private Label Funds zuständig sein, wie der Asset Manager am Donnerstag mitteilte.

Jufer übernimmt seine neue Aufgabe als Global Head of Wealth Management Anfang August und wird weiter von Zürich aus arbeiten. Er arbeitet seit 2009 für GAM und ist seit 2015 für das Private-Labelling-Geschäft verantwortlich. Um die Kontinuität sicherzustellen, werde er weiterhin den Verwaltungsräten der Fonds-Managementgesellschaften von GAM in der Schweiz, Luxemburg, Irland und Italien angehören, heisst es.

GAM benennt laut der Mitteilung sein bestehendes Privatkundengeschäft in GAM Wealth Management um. Dabei soll das Angebot des kürzlich eröffneten Büros in Singapur erweitert und das bestehende Angebot in der Schweiz und Grossbritannien vertieft werden. Zu den Kunden von GAM Wealth Management gehören neben vermögenden Privatkunden auch Family Offices, Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen.

Sean O'Driscoll tritt seine Aufgabe ebenfalls per Anfang August an. Er werde von Luxemburg aus für GAM arbeiten, um die Bedeutung des Standorts zu unterstreichen, heisst es. O'Driscoll wechselt von Universal-Investment zum Schweizer Asset Manager. Er verfügt laut den Angaben über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Branche.

Die GAM-Aktie zeigt sich im Schweizer Handel 2,14 Prozent schwächer bei 1,96 CHF.

Zürich (awp)