GAM-Aktie schwächer: Teile der Aktivitäten in Irland, Luxemburg und GB werden an Apex übertragen

Es gehe konkret um die Aktivitäten als Management Company, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mit der Vereinbarung wolle GAM seine Geschäftstätigkeiten straffen und sich stärker auf die Kernkompetenzen im Investment Management für Kunden konzentrieren, heisst es weiter.

Die Übertragungsvereinbarung umfasse den Verkauf von GAM Fund Management Ltd (GFML) in Dublin an Apex. Auch die Transferagenturfunktion soll an Apex übergehen. Für die Kunden von GAM soll die Zusammenarbeit der Firmen Vorteile etwa bei der Kundenbetreuung, Effizienz oder Skalierbarkeit bringen, heisst es weiter.

Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Zu den finanziellen Details machten die beiden Parteien keine näheren Angaben. Bis Ende des vierten Quartals 2024 soll der Verkauf von GFML und die Übertragung der Management-Company-Services abgeschlossen sein.

Im Schweizer Handel gibt die GAM-Aktie zeitweise 4,22 Prozent auf 0,2 Franken ab.

cg/rw

Zürich (awp)