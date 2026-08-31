GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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31.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM tritt am Vormittag auf der Stelle
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von GAM. Mit einem Kurs von 0,080 CHF zeigte sich die GAM-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die GAM-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 0,080 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die GAM-Aktie bis auf 0,080 CHF. In der Spitze fiel die GAM-Aktie bis auf 0,080 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,080 CHF. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112'080 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GAM-Aktie derzeit noch 185,000 Prozent Luft nach oben. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,059 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,250 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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