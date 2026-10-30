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30.10.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM tritt am Vormittag auf der Stelle
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von GAM. Mit einem Kurs von 0,062 CHF zeigte sich die GAM-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die GAM-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 0,062 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die GAM-Aktie bis auf 0,062 CHF. In der Spitze fiel die GAM-Aktie bis auf 0,062 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 CHF. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'300 Stück gehandelt.
Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,185 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GAM-Aktie derzeit noch 199,513 Prozent Luft nach oben. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,059 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,221 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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GAM am 30.10.2026
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