GAM Aktie News: GAM am Dienstagvormittag auf Höhenflug

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von GAM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 5,7 Prozent auf 0,074 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'761 Punkten tendiert. Bei 0,074 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,074 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 208,108 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 25,424 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte GAM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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