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29.09.2026 16:29:00

GAM Aktie News: GAM am Dienstagnachmittag stabil

GAM Aktie News: GAM am Dienstagnachmittag stabil

Die Aktie von GAM zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die GAM-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 CHF.

GAM
0.07 CHF -5.71%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die GAM-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 0,070 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die GAM-Aktie bei 0,074 CHF. Der Kurs der GAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,067 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,074 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten GAM-Aktien beläuft sich auf 424'808 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,228 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 225,714 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (0,059 CHF). Mit einem Kursverlust von 15,714 Prozent würde die GAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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