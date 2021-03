GAM-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von GAM

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1.8 Prozent auf 2.57 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'009 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 2.55 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 2.61 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41'865 GAM-Aktien umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0.055 CHF je Aktie belaufen.

GAM ist eine führende unabhängige, reine Vermögensverwaltungsgruppe. Das Unternehmen bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment- Management-Kerngeschäft wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte umfasst. Per 30. Juni 2020 hat GAM 747 Vollzeitbeschäftigte in 14 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Mailand und Lugano. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Per 30. Juni 2020 verwaltet die Gruppe Vermögen in Höhe von CHF 119.4 Milliarden1 (USD 126.0 Milliarden).

Redaktion finanzen.net