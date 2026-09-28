GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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28.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von GAM. Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 0,073 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 0,073 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die GAM-Aktie bei 0,073 CHF. Bei 0,070 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 327'535 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 0,228 CHF. Gewinne von 211,475 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 24,068 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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