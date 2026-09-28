GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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28.09.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von GAM gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GAM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 0,070 CHF.
Die GAM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 0,070 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'821 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,075 CHF aus. Bei 0,070 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 675'916 GAM-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 224,786 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,954 Prozent.
GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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