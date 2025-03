GAM Aktie News: GAM am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die GAM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 0,092 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'065 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,099 CHF aus. Bei 0,099 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 398'508 GAM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2024 auf bis zu 0,203 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,000 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 0,057 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,261 Prozent.

GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Am 06.08.2026 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

