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27.11.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag gesucht
Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die GAM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,057 CHF zu.
Die GAM-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,057 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die GAM-Aktie bei 0,057 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,057 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 30'000 GAM-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,165 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GAM-Aktie derzeit noch 191,519 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,046 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 19,081 Prozent Luft nach unten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. GAM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.03.2028 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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