|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Freitagmittag behauptet
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 0,056 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die GAM-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 0,056 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. Der Kurs der GAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,057 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,056 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,057 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 50'992 GAM-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 0,165 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.12.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 194,643 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 0,046 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,214 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
12:29
|GAM Aktie News: GAM am Freitagmittag behauptet (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|GAM Aktie News: GAM am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|GAM Aktie News: GAM am Nachmittag stark gefragt (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.