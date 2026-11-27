Zum Vortag unverändert notierte die GAM-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 0,056 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. Der Kurs der GAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,057 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,056 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,057 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 50'992 GAM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,165 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.12.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 194,643 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 0,046 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,214 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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