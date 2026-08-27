GAM Aktie News: GAM am Vormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von GAM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,080 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'317 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die GAM-Aktie bei 0,080 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,080 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 230'000 GAM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,228 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). 185,000 Prozent Plus fehlen der GAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 26,250 Prozent wieder erreichen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte GAM möglicherweise am 29.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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