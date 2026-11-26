Die GAM-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 0,049 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,168 CHF erreichte der Titel am 26.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 242,857 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. Am 18.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,046 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,531 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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