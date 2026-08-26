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GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

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26.08.2026 09:29:00

GAM Aktie News: GAM am Vormittag mit positiven Vorzeichen

GAM Aktie News: GAM am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von GAM gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GAM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 0,077 CHF.

GAM
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Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 0,077 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'469 Punkten notiert. In der Spitze legte die GAM-Aktie bis auf 0,077 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,077 CHF. Bisher wurden heute 30'000 GAM-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 196,104 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GAM-Aktie 30,508 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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