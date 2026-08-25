GAM Aktie News: GAM tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 0,076 CHF bewegte sich die GAM-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Der Kurs der GAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,077 CHF zu. Bei 0,076 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,077 CHF. Bisher wurden heute 112'146 GAM-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 200,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,368 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte GAM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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