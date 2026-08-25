GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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25.08.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,077 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von GAM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,077 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die GAM-Aktie bei 0,077 CHF. Bei 0,077 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'141 GAM-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,228 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 66,404 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,059 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,977 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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