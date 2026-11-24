Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere um 16:28 Uhr 10,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'728 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die GAM-Aktie bis auf 0,058 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,058 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163'695 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2025 markierte das Papier bei 0,170 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 212,731 Prozent Plus fehlen der GAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 0,046 CHF. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 18,341 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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