GAM Aktie News: GAM am Vormittag billiger

Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,068 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten realisiert.

Bei 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 233,333 Prozent zulegen. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 13,743 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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