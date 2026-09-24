GAM Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von GAM

Um 12:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,068 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die GAM-Aktie bis auf 0,068 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'680 GAM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 233,333 Prozent. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 15,932 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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