GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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24.09.2026 12:29:00
GAM Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von GAM
Die Aktie von GAM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,068 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,068 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die GAM-Aktie bis auf 0,068 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'680 GAM-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 233,333 Prozent. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 15,932 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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