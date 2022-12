GAM Aktie News: GAM gewinnt am Freitagmittag an Boden

Die GAM-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,833 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 13'839 Punkten steht. Bei 0,850 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,792 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 150'843 GAM-Aktien umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. GAM dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 29.02.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,225 CHF je GAM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch