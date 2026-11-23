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23.11.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von GAM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der GAM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 0,053 CHF.
Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,053 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'676 Punkten steht. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,053 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,054 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162'237 GAM-Aktien.
Bei 0,170 CHF markierte der Titel am 21.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 221,970 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,046 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 13,258 Prozent Luft nach unten.
GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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