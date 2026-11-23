Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,053 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'676 Punkten steht. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,053 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,054 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162'237 GAM-Aktien.

Bei 0,170 CHF markierte der Titel am 21.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 221,970 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,046 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 13,258 Prozent Luft nach unten.

GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GAM-Aktie

GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef

GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen

GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten