GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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23.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Vormittag im Sinkflug
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 7,1 Prozent auf 0,068 CHF.
Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 7,1 Prozent auf 0,068 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'860 Punkten liegt. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,068 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,068 CHF. Bisher wurden heute 5'000 GAM-Aktien gehandelt.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 0,228 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GAM-Aktie mit einem Kursplus von 235,294 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 13,235 Prozent sinken.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
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