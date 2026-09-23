GAM Aktie News: GAM am Vormittag im Sinkflug

Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 7,1 Prozent auf 0,068 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'860 Punkten liegt. Im Tief verlor die GAM-Aktie bis auf 0,068 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,068 CHF. Bisher wurden heute 5'000 GAM-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 0,228 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GAM-Aktie mit einem Kursplus von 235,294 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 13,235 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.

Redaktion finanzen.ch

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