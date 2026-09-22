GAM Aktie News: GAM am Dienstagvormittag fester

Das Papier von GAM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 0,070 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die GAM-Aktie bis auf 0,070 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'000 GAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GAM-Aktie mit einem Kursplus von 225,714 Prozent wieder erreichen. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 15,714 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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