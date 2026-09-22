GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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22.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Dienstagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von GAM. Zuletzt konnte die Aktie von GAM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,070 CHF.
Das Papier von GAM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 0,070 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die GAM-Aktie bis auf 0,070 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'000 GAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GAM-Aktie mit einem Kursplus von 225,714 Prozent wieder erreichen. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 15,714 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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