GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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21.10.2026 12:29:00
GAM Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit GAM ein
Die Aktie von GAM gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GAM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 0,070 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die GAM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 0,070 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GAM-Aktie bisher bei 0,070 CHF. Mit einem Wert von 0,064 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'341 GAM-Aktien.
Bei einem Wert von 0,185 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 164,327 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,473 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie.
GAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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