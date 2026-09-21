GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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21.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 0,068 CHF.
Bei der GAM-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 0,068 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GAM-Aktie bisher bei 0,068 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die GAM-Aktie bis auf 0,068 CHF. Bei 0,068 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 1'485 GAM-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 237,278 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 12,722 Prozent sinken.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GAM.
Redaktion finanzen.ch
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