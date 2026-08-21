GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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21.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag Verlust reich
Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 0,078 CHF.
Die GAM-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,078 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,228 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 192,308 Prozent zulegen. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 24,359 Prozent sinken.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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