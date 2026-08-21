GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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21.08.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Freitagmittag mit Kursplus
Die Aktie von GAM zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die GAM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 0,080 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'113 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die GAM-Aktie bis auf 0,080 CHF. Bei 0,079 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 238'679 GAM-Aktien den Besitzer.
Bei 0,228 CHF markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 186,432 Prozent. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,059 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 34,915 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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