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20.11.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag höher
Die Aktie von GAM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 4,7 Prozent auf 0,054 CHF zu.
Das Papier von GAM legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,7 Prozent auf 0,054 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die GAM-Aktie bis auf 0,054 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,054 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'100 GAM-Aktien den Besitzer.
Am 21.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,170 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 214,815 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 0,046 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAM-Aktie 15,185 Prozent sinken.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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