GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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20.10.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von GAM hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die GAM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,070 CHF.
Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 0,070 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. Die GAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,070 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die GAM-Aktie bis auf 0,070 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,070 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 100 GAM-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 0,185 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 163,571 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,714 Prozent.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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