GAM Aktie News: GAM behauptet sich am Vormittag

Die GAM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 0,070 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. Die GAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,070 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die GAM-Aktie bis auf 0,070 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,070 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 100 GAM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 0,185 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 163,571 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 0,059 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,714 Prozent.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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