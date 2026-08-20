GAM Aktie News: GAM verbilligt sich am Vormittag

Die GAM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 0,078 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'242 Punkten steht.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,228 CHF) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 192,308 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,359 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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