GAM Aktie News: GAM am Montagvormittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere um 09:28 Uhr 1,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten tendiert. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,066 CHF an. Bei 0,066 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 160 GAM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 0,185 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 179,545 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,059 CHF ab. Abschläge von 10,606 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. GAM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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