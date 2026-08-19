GAM Aktie News: Anleger schicken GAM am Mittwochvormittag ins Plus

Das Papier von GAM legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 0,080 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'186 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die GAM-Aktie bei 0,080 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,080 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'200 GAM-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 185,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GAM-Aktie. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,059 CHF ab. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 35,593 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte GAM möglicherweise am 29.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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