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18.11.2026 16:29:00
GAM Aktie News: Anleger setzen GAM am Nachmittag unter Druck
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 9,1 Prozent auf 0,050 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 9,1 Prozent auf 0,050 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'019 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GAM-Aktie bisher bei 0,046 CHF. Mit einem Wert von 0,055 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'174'340 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 0,170 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 240,000 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2026 Kursverluste bis auf 0,046 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 9,170 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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