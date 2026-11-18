Um 12:28 Uhr rutschte die GAM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 9,1 Prozent auf 0,050 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'060 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte GAM-Aktie bei 0,050 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,055 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'544'286 GAM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2025 auf bis zu 0,170 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 240,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2026 bei 0,050 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 0,000 Prozent könnte die GAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GAM rechnen Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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