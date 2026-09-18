GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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18.09.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von GAM zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die GAM-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,070 CHF an der Tafel.
Mit einem Kurs von 0,070 CHF zeigte sich die GAM-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. In der Spitze gewann die GAM-Aktie bis auf 0,070 CHF. Das Tagestief markierte die GAM-Aktie bei 0,070 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,070 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 200 GAM-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,228 CHF) erklomm das Papier am 03.10.2025. 225,714 Prozent Plus fehlen der GAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 0,059 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,714 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der GAM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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