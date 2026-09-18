GAM Aktie News: GAM tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Bei der GAM-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Die GAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,072 CHF. Das bisherige Tagestief markierte GAM-Aktie bei 0,070 CHF. Bei 0,070 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63'692 GAM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 225,714 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,714 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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