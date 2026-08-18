GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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18.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM verliert am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GAM. Das Papier von GAM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 0,076 CHF abwärts.
Das Papier von GAM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 0,076 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Bei 0,076 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,076 CHF. Zuletzt wechselten 30 GAM-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 0,228 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GAM-Aktie somit 66,667 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 CHF. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 28,814 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GAM am 18.02.2027 präsentieren. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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