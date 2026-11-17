Um 09:28 Uhr wies die GAM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 0,060 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Die GAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,060 CHF aus. Bei 0,057 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'000 GAM-Aktien.

Bei einem Wert von 0,170 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 64,824 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2026 (0,057 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,013 Prozent.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der GAM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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