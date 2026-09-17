GAM Aktie News: GAM verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Mit einem Wert von 0,070 CHF bewegte sich die GAM-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 225,714 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. Am 13.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,059 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 18,644 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die GAM-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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