Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’893 0.2%  SPI 19’622 0.3%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’683 0.6%  Euro 0.9474 0.0%  EStoxx50 6’303 0.6%  Gold 4’326 1.5%  Bitcoin 62’912 0.1%  Dollar 0.8259 0.0%  Öl 103.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
Medartis-Aktie mit Plus: übernimmt US-Ausbildungszentrum M.A.R.C. Institute
Bernstein Research verleiht Beiersdorf-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Bernstein Research verleiht Henkel vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Analyse: Bernstein Research bewertet Nestlé-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Suche...

GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 09:29:00

GAM Aktie News: GAM verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

GAM Aktie News: GAM verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 CHF.

GAM
0.07 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 0,070 CHF bewegte sich die GAM-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,228 CHF erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 225,714 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAM-Aktie. Am 13.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,059 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 18,644 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die GAM-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GAM-Aktie

GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef

GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen

GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten