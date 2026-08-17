GAM Aktie News: GAM am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 0,076 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Bei 0,076 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,076 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 68'485 GAM-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,228 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 200,000 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 22,368 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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