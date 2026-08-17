GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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17.08.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von GAM gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 0,076 CHF.
Die GAM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 0,076 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Bei 0,076 CHF markierte die GAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,076 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 68'485 GAM-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,228 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GAM-Aktie 200,000 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Der aktuelle Kurs der GAM-Aktie ist somit 22,368 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
GAM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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