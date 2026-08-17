GAM Aktie News: GAM am Montagmittag mit Kursabschlägen

Die GAM-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,076 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'240 Punkten liegt. Die GAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,076 CHF nach. Bei 0,076 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 125'494 Aktien.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 198,429 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Mit Abgaben von 22,775 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die GAM-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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