GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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17.08.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von GAM gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GAM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 0,076 CHF.
Die GAM-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,076 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'240 Punkten liegt. Die GAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,076 CHF nach. Bei 0,076 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der GAM-Aktie belief sich zuletzt auf 125'494 Aktien.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,228 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 198,429 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Mit Abgaben von 22,775 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die GAM-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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