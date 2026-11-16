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16.11.2026 09:29:00
GAM Aktie News: GAM am Montagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GAM. Zuletzt ging es für die GAM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,058 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von GAM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 4,0 Prozent auf 0,058 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der GAM-Aktie ging bis auf 0,058 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,058 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten GAM-Aktien beläuft sich auf 2'500 Stück.
Bei 0,178 CHF markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GAM-Aktie derzeit noch 208,160 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,058 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAM-Aktie mit einem Verlust von 0,000 Prozent wieder erreichen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte GAM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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